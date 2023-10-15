



IFCJ выделила 20 млн шекелей для помощи семьям, пострадавшим от войны

Международное братство христиан и евреев (IFCJ) утвердило экстренный грант в размере 20 млн шекелей на поддержку пострадавших общин и военные нужды.



IFCJ активно сотрудничает с различными партнерами по оказанию помощи, в том числе с Командованием тыла ЦАХАЛа, местными муниципалитетами, общественными советами, больницами, “Маген Давид Адом”, “Объединенной Хацалой “и другими, чтобы определить конкретные области потребностей и обеспечить правильное распределение и распределение средств.



Утвержденные ассигнования из чрезвычайного гранта включают распределение 400 грантов на сумму 5000 шекелей семьям военнослужащих ЦАХАЛ, раненых в бою; 1,5 млн шекелей – на увеличение количества горячих линий поддержки; и 2 млн шекелей для общин на границе с Газой для удовлетворения неотложных критических потребностей – еду, лекарства, транспорт. , терапевтические услуги и многое другое.



Сюда также включена раздача 1600 грантов по 5000 шекелей каждый семьям, эвакуированным из южной военной зоны, раздача готовых обедов в южном городе Нетивот и раздача 600 “дебетовых карт” (каждая на сумму 600 шекелей) в пользу эвакуированных семей.