



Иерусалимский стоматолог осужден за шпионаж в пользу "Хизбаллы"

Иерусалимский стоматолог был признан виновным в шпионаже в пользу "Хизбаллы" и приговорен окружным судом Иерусалима к пяти годам тюремного заключения в рамках сделки о признании вины, сообщило в понедельник министерство юстиции.



Житель Иерусалима Ахмад Захра связался с освобожденным террористом, живущим в Ливане, и попытался работать на "Хизбаллу".



Захра доставлял ливанским террористическим организациям обновленную информацию об Иерусалиме и Иудее и Самарии, а также отчеты о распорядке дня старших офицеров полиции и ЦАХАЛа.



Через несколько лет террорист получил в Турции средства и мобильный телефон с зашифрованной программой для обмена сообщениями.



Он попытался установить дальнейшие контакты с "Хизбаллой", но был арестован. Средства были конфискованы властями.

