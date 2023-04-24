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Иерусалимский стоматолог осужден за шпионаж в пользу "Хизбаллы"
24.04.2023 13:36 Ирина Демьянова

Иерусалимский стоматолог осужден за шпионаж в пользу "Хизбаллы"

Иерусалимский стоматолог был признан виновным в шпионаже в пользу "Хизбаллы" и приговорен окружным судом Иерусалима к пяти годам тюремного заключения в рамках сделки о признании вины, сообщило в понедельник министерство юстиции.

Житель Иерусалима Ахмад Захра связался с освобожденным террористом, живущим в Ливане, и попытался работать на "Хизбаллу".

Захра доставлял ливанским террористическим организациям обновленную информацию об Иерусалиме и Иудее и Самарии, а также отчеты о распорядке дня старших офицеров полиции и ЦАХАЛа. 

Через несколько лет террорист получил в Турции средства и мобильный телефон с зашифрованной программой для обмена сообщениями.

Он попытался установить дальнейшие контакты с "Хизбаллой", но был арестован. Средства были конфискованы властями.
 

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