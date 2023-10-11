



Иерусалим выглядит городом-призраком на фоне войны в Газе

Иерусалим, обычно шумная столица Израиля, с его туристами и паломниками, барами и политиками, опустел на фоне войны в Газе. В кварталах, где часто кипит жизнь, по ночам нет ни транспорта, ни детей, играющих на детских площадках. С субботы город подвергается ракетному обстрелу со стороны ХАМАС.



Занятия в школах отменены, дети сидят дома. Многие мужчины призваны в ЦАХАЛ, численность которого увеличилась на 300 тыс. человек. В результате в городе не только тихо, но и чувствуетсяво всем ожидание того, что будет дальше.



В центре Иерусалима многие магазины закрыты. Большинство ресторанов и кофеен были закрыты еще во вторник.