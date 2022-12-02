



Иерусалим: врача, поддержавшего террориста, могут уволить

Больница в Иерусалиме "Хадасса Эйн-Керем" планирует уволить арабского врача Ахмада Махаджнеха, который якобы хвалил лечащегося там подозреваемого в терроризме палестинца и приносил ему еду.



Врач, который был отстранен от работы в ожидании его возможного увольнения, утверждает, что он не хвалил подозреваемого и не приносил ему еды, и отрицает, что когда-либо поддерживал террор. Об этом сообщает Times of Israel.



Он заявил, что больница проигнорировала его версию событий, в том числе подтверждающую показания свидетелей, и отказала ему в надлежащей правовой процедуре.



Израильская медицинская ассоциация также поставила под сомнение планы "Хадассы" наказать врача, но больница утверждает, что соблюдала все правила во время дисциплинарного разбирательства.