



Иерусалим: полиция недавно пресекла восемь попыток нападений

В течение мусульманского месяца Рамадан, который завершается на этой неделе, полиция совместно с бойцами МАГАВ и ЦАХАЛ предотвратили несколько попыток нападений в Иерусалиме.



Согласно отчету, силы безопасности круглосуточно работали во время праздников.



Они поддерживали безопасность и порядок, помогали осуществлять свободу вероисповедания мусульманам, а также сотням тысяч евреев в Песах и христианам на Пасху.



Полиция Иерусалима сообщает, что за это время были пресечены восемь попыток нападений.



Помимо прочего, правоохранительные органы работали над арестом нарушителей порядка, подстрекателей и пособников терроризма в Старом городе и Восточном Иерусалиме. Уточняется, что против подозреваемых были предъявлены десятки обвинений.





