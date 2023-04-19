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Иерусалим: полиция недавно пресекла восемь попыток нападений
19.04.2023 20:39 Алина Груднева

Иерусалим: полиция недавно пресекла восемь попыток нападений

В течение мусульманского месяца Рамадан, который завершается на этой неделе, полиция совместно с бойцами МАГАВ и ЦАХАЛ предотвратили несколько попыток нападений в Иерусалиме.

Согласно отчету, силы безопасности круглосуточно работали во время праздников.

Они поддерживали безопасность и порядок, помогали осуществлять свободу вероисповедания мусульманам, а также сотням тысяч евреев в Песах и христианам на Пасху.

Полиция Иерусалима сообщает, что за это время были пресечены восемь попыток нападений.

Помимо прочего, правоохранительные органы работали над арестом нарушителей порядка, подстрекателей и пособников терроризма в Старом городе и Восточном Иерусалиме. Уточняется, что против подозреваемых были предъявлены десятки обвинений.


 

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