



Идентифицирован боевик, снятый с телом гражданки Германии в Газе







Махмуд Абурджила был опознан после того, как он загрузил фотографии на свой аккаунт в Google. На фотографиях он изображен в той же одежде, которая была на нем при похищении Шани Лук, израильского тату-мастера с немецким гражданством.



Ее тетя сообщила сегодня, 10 октября, немецкой газете Der Spiegel, что Лук была на празднике в кибуце Реим, где были убиты по меньшей мере 260 человек. После ее похищения ХАМАС опубликовал видеозапись, на которой ее тело везут на грузовике, а жители Газы кричат "Аллах Акбар".



Shani Louk, a German-Israeli dual citizen, was attending a peaceful music festival in southern Israel when she was barbarically murdered by Hamas terrorists and her desecrated body taken into Gaza.#HamasTerrorists#EliminateHamas#Israelunderattack#StandWithIsrael pic.twitter.com/G0plHPAEoQ — Adam Milstein (@AdamMilstein) October 9, 2023

Ее мать Рикарда умоляла сообщить о ее судьбе, надеясь, что, несмотря на ужасающее видео, она еще жива. Лук связалась с ее семьей в начале атаки, затем связь была потеряна. ХАМАС утверждает, что она была израильским солдатом, но ее семья говорит, что, хотя Лук выросла в Израиле, она отказалась идти в армию и использовала свой немецкий паспорт, чтобы избежать военной службы.По словам семьи, она принимала участие в организации музыкальных фестивалей. Семья узнала ее по татуировке на ноге. Они все еще надеются, что она просто была без сознания.