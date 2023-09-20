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Идеальный выбор времени: Почему столкновения с Газой возобновились именно сейчас
20.09.2023 17:15 Евгения Маркова

Идеальный выбор времени: Почему столкновения с Газой возобновились именно сейчас

ХАМАС использует возобновление столкновений вдоль израильской границы, чтобы подать Катару сигнал о том, что за нарушение обещаний приходится платить. Также ХАМАС дает понять, что плоды соглашения о перемирии с Израилем, которое позволило 18 000 жителей Газы работать в Израиле, не купит его молчание и не может гарантировать полное спокойствие.

Должностные лица ХАМАСа не удовлетворены как количеством разрешений на работу, выданных Израилем, так и объемом проектов, осуществляемых в Газе. Лидер ХАМАСа в Газе Яхья Синвар хочет использовать нынешнюю напряженность в отношениях с Катаром, чтобы извлечь больше из Израиля. 

Вопрос по-прежнему заключается в том, сможет ли он успешно маневрировать и сделать это, не вызвав резкой эскалации военных действий, которая в конечном итоге может обернуться для ХАМАС более значительными издержками с точки зрения сокращения мер по оказанию гражданской и экономической помощи.

Нынешние события достигли апогея в разгар еврейских праздников, которые отмечаются в Израиле. ХАМАС стремится раздувать пламя и поощрять молодых палестинцев к совершению террористических нападений, ссылаясь на состояние палестинских заключенных и угрозы в адрес мечети Аль-Акса.
 

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