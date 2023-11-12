



Ицхак Герцог показал находку из Газы: в детской комнате “Майн Кампф”

Президент Израиля дал интервью BBC, в котором он показал издание книги Гитлера “Майн Кампф” на арабском языке. Книга была найдена в том самом доме, где возле детских комнат был обнаружен склад с оружием и цех по производству взрывчатки.

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Книга находится среди личных вещей одного из террористов, и, взглянув на книгу, можно заметить пометки и подчеркивания рядом с письменными комментариями, которые говорят об углублении его жизни и антисемитском и чудовищном восприятии Гитлера со стороны террориста.



