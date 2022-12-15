



Хроника капитуляции: Бар-Лев и государство Израиль уступили шантажу заключенных

Репортер по полицейским делам канала КАН Моше Штайнмиц опубликовал серию твитов, посвященных обстоятельствам, при которых окончилась голодовка палестинских заключенных в израильских тюрьмах в конце августа 2022 года.



31 августа состоялось совещание у министра внутренней безопасности Омера Бар-Лева с участием начальника ШАБАС и руководителей отделов ШАБАКа и Совета Национальной Безопасности.



Высокопоставленные чиновники собрались у Бар-Лева после того, как разведданные показали, что заключенные намерены объявить забастовку из-за запланированных переводов в другие тюрьмы. Перевод планировался для предотвращения возможных побегов. Представитель разведки ШАБАСа предупредил: "Забастовка в 2019 году закончилась благодаря вмешательству ШАБАКа. И можно сказать, что тогда протест был успешным".



Глава одного из управлений ШАБАКа предупредил: "Осуществление этого шага сейчас не является правильным и может привести к эскалации и в Газе... Мы не сможем долго сдерживать такой удар. Прошлый опыт показывает, что Государство Израиль всегда хочет достичь быстрого решения, а в такой ситуации платить придется дороже”.



Амит Авирам, руководитель одного из отделов Совета Национальной Безопасности: "СНБ принимает анализ ШАБАКа. Мы признаем те же риски, о которых говорилось... каждый раз, когда происходила большая забастовка заключенных, мы уходили ни с чем".



Глава ШАБАС: "Большинство забастовок в прошлом были остановлены в основном офицерами ШАБАКа, через голову ШАБАСа... в конце концов, нам придется сделать шаг. Невозможно позволить заключенным управлять ШАБАСом, но мне известны "позиции органов и влияние этого шага на безопасность Израиля".



Секретарь министра по вопросам безопасности отмечает, что ЦАХАЛ, офис координатора на территориях и полиция также выступают за отсрочку.



Министр Омер Бар-Лев заявил: "Невозможно принять ситуацию, когда заключенные будут диктовать процедуры... всегда будут чувствительные сроки", но тут же говорит: "Сделать шаг сейчас - это наихудший момент". Бар Лев решает “не делать шаг” и добавляет: "Что касается заявления для внешнего мира, я не думаю, что мы должны выходить и объявлять о решениях, которые уже приняты".



