



Хроника эскалации: обстрелы Израиля, ЦАХАЛ нанес удары в Газе



На протяжении ночи 3 мая одновременно с атаками ЦАХАЛа в секторе Газы, продолжались ракетные обстрелы на юге страны.



Во время обстрела в районе Сдерота мужчина 46 лет и женщина 63 лет получили легкие ранения, когда бежали в убежище. Оба эвакуированы в больницу для лечения.



Всего районе границы сигналы ракетной тревоги раздавались 35 раз.



Со вчерашнего утра было выпущено более 70 ракет. В ходе двух волн атаки самолеты и вертолеты ЦАХАЛа атаковали подземный туннель ХАМАСа, выходящий из Хан-Юниса и не пересекающий израильскую территорию, место хранения оружия, военные комплексы и военный форпост террористической организации.





05:26 После сообщений о прекращении огня: Цева Адом в Нир Ам



04:38 Официальные палестинские чиновники сообщили агентству Рейтер: Прекращение огня в Газе вступило в силу в 03:30 после посреднических усилий Катара, Египта и ООН. Представитель ХАМАС поблагодарил совместную коалицию фракций в Газе за "кампанию в ответ на убийство Хадера Аднана" и добавил: "Мы продолжим поддерживать заключенных и палестинский народ".



03:50 Источник в Газе для Al Jazeera: Между Израилем и террористическими организациями в секторе Газа было достигнуто перемирие. На палестинском сайте Sawa было сообщено, что прекращение огня является взаимным, и что в переговорах участвовал посланник ООН на Ближнем Востоке Тор Ванзальд.



03:26 Повреждено здание от ракеты, выпущенной по одному из поселений в Хоф Ашкелон, пострадавших нет



03:15 Тревога Цева Адом в промышленной зоне Ашкелона, Зиким, Кармия и Натив Ха Асара



03:01 Цева Адом на границе с Газой и Ашкелоне



02:54 Цева Адом в Алумим



02:30 Цева Адомв Ашкелоне, Зиким и Кармияи. Муниципалитет Ашкелона заявил, что падений на территории города не было.



02:02 ЦАХАЛ начал волну атак в секторе Газа





01:09 Сообщение из Газы: 58-летний мужчина был убит в результате израильской атаки на северо-западе города



01:08 Сирены в и в Кармия и Натив Ха Асара



01:06 ЦАХАЛ: ВВС атаковали подземный туннель ХАМАС, места производства оружия, аванпосты и военные комплексы в секторе Газа





00:56 ХАМАС и "Исламский джихад" заявляют: мы выпустили зенитные ракеты по военным самолетам ЦАХАЛа, атаковавшим сектор Газа





00:46 СМИ, близкие к ХАМАС: Хания говорил с официальными лицами в Египте и Катаре, чтобы остановить "агрессию на Газу"



00:36 Сирены тревоги в Нир Ам и Нирим



00:13 Сирены в Натив Ха Асара, Яд Мордехай и Кармия



23:32 Сирены в Тальмей Било





23:29 Тревога в Сдероте, Ивим и Нир Ам. 46-летний мужчина и 63-летняя женщина получили легкие травмы, когда бежали в больницу



21:22 Сирены в Сдероте, Ивим, Нир Ам и Кисуфим