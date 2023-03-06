



Хозяин подожженной автостоянки в Хавара был освобожденным террористом

Расследование, проведенное Хаколом Ха-Иегуди, показало, что Ид Махарев, владелец автостоянки, которая была подожжена на этой неделе, является освобожденным террористом, который провел пять лет в тюрьме во время Второй интифады.



Махарев разместил в соцсетях пост в поддержку стрельбы, в результате которой погибли братья Янив за несколько часов до того, как его бизнес был подожжен. В своем посте освобожденный террорист написал, что настоящим саммитом в Акабе руководили убийцы двух братьев-евреев в Хавара, и что Бен Гвир был рад присоединиться к саммиту.



На странице в Facebook Махарев выразил поддержку террористам, в том числе террористам Шхема и Дженина. Он опубликовал свои фотографии с оружием и фотографию из тюрьмы Мегиддо, где он отбывал срок. Его сын Кассам также поддержал террористов, опубликовав фото, где он размахивает автоматом Калашникова, как и его отец.



После теракта в Иерихоне Махарев выразил свою радость в прямом эфире на Facebook из колонны автомобилей в Шхеме. На видео слышно, как человек, сидящий рядом с ним, говорит ему, что, по слухам, убитых шестеро, и он радостно отвечает: “Пусть будет больше”.