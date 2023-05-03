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Хозяин дома в который попала ракета: дети успели добежать до убежища
03.05.2023 09:49 Аркадий Бочаровский

Хозяин дома в который попала ракета: дети успели добежать до убежища


Одна из ракет, выпущенных из Газы упала в  Сдероте во дворе дома Леви Мелеха, жителя города, который в это время был на работе.

Его дети побежали в убежище, как только прозвучали сирены тревоги. Мелех рассказал в интервью 14-му каналу о том, как он услышал о падении ракеты в его доме.

"Я был на работе, и моя жена позвонила в панике и сказала, чтобы я быстро приехал, потому что во дворе упала ракета. Слава Богу, никто не пострадал, дети были в убежище, а моя жена как раз пошла забирать маленького сына из детского сада. Слава Богу, физического ущерба нет, есть материальный ущерб, но мне обещали, что все исправят".

Сколько лет вы живете в городе?

"3 года".

"Неприятно, но я рад, что никто не пострадал. Что семья здорова, что соседи здоровы, это самое главное".
 

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