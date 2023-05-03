



Хозяин дома в который попала ракета: дети успели добежать до убежища



Одна из ракет, выпущенных из Газы упала в Сдероте во дворе дома Леви Мелеха, жителя города, который в это время был на работе.



Его дети побежали в убежище, как только прозвучали сирены тревоги. Мелех рассказал в интервью 14-му каналу о том, как он услышал о падении ракеты в его доме.



"Я был на работе, и моя жена позвонила в панике и сказала, чтобы я быстро приехал, потому что во дворе упала ракета. Слава Богу, никто не пострадал, дети были в убежище, а моя жена как раз пошла забирать маленького сына из детского сада. Слава Богу, физического ущерба нет, есть материальный ущерб, но мне обещали, что все исправят".



Сколько лет вы живете в городе?



"3 года".



"Неприятно, но я рад, что никто не пострадал. Что семья здорова, что соседи здоровы, это самое главное".

