



Хостинг ХАМАС находится в России

Сотрудники Instikt Group, отдела исследования угроз частной разведывательной компании Record Future, провели свое расследование.



Сайт alqassam.ps открылся 7 октября. С 11 октября этот домен стал использовать несколько различных IP-адресов, для защиты ресурса от блокировок и атак. А именно, 11 октября сайт боевого крыла ХАМАС переехал на российский IP-адрес и хостинг VDSina компании “Хостинг-технологии”. До этого alqassam.ps больше двух лет открывался с украинского IP-адреса (но не открывается в настоящий момент). 15 октября сайт боевого крыла ХАМАС также стал одновременно использовать IP-адреса компаний в Ливане и Панаме.



Кроме того была обнаружена ранее неизвестная сеть доменов, предположительно связанную с ХАМАС. Был использован тот же код Google Analytics (UA-53251638), что и сайт alqassam.ps. Этот же код специалисты обнаружили на сайтах, ранее зарегистрированных или взломанных пропалестинскими хакерами из группировки TAG-63, связанной с ХАМАС.





