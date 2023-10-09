



Ходоки продолжают идти: на этот раз Ганц выступает за правительство единства

Не прекращаются попытки политиков создать альтернативное существующему правительство. На этот раз лидер партии Махане Мамлахти Бени Ганц предложил Ликуду создать правительство национального единства. При этом партия в предоставленном плане гарантирует помощь в безопасности как извне, так и внутри.



Кабинет министров, который видят в Махане-Мамлахти не включает в себя ни Бена Гвира, ни Смотрича. Зато там должны быть Ганц, Айзенкот, которые бы вошли в “узкий кабинет безопасности”, два или три представителя от Ликуда. То есть остальные партии вообще не рассматриваются.



В Ликуде ответили, что без проблем примут это предложение при одобрении кандидатур Премьер-министром. Естественно, что там должны быть и министр безопасности и министр финансов, ведь война - затратное дело и имеет огромные бюджетные последствия.