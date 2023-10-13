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"Хизбалла" заявила, что не боится огневой мощи США
13.10.2023 15:27 Анатолий Кравченко

"Хизбалла" заявила, что не боится огневой мощи США

"Хизбалла" будет внимательно следить за военными кораблями, направляемыми в Средиземное море вблизи Израиля с целью удержать ливанскую террористическую группировку от нападения на Израиль в ходе борьбы с ХАМАС в секторе Газа.

"Ваши линкоры нас не интересуют и ваши заявления нас не пугают", - заявил заместитель главы террористической группировки Наим Кассим на митинге в южном пригороде Бейрута (Ливан).

В ходе демонстрации, тысячи сторонников "Хизбаллы" скандировали лозунги в поддержку Газы и "Смерть Израилю".

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