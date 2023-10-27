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“Хизбалла” запустила противотанковые ракеты и открыла огонь по позициям Израиля
27.10.2023 17:10 Наталья Богинская

“Хизбалла” запустила противотанковые ракеты и открыла огонь по позициям Израиля

Террористическая группировка “Хизбалла” запустила противотанковые управляемые ракеты и открыла огонь из легкого оружия по израильской военной позиции недалеко от Авивима, а также по району Мисгав-Ам на северной границе.

Армия обороны Израиля заявила, что в результате атак никто из солдат не пострадал, а войска отвечают артиллерийскими обстрелами источников огня на юге Ливана.

“Хизбалла” взяла на себя ответственность за сегодняшние нападения, а также за десятки ракетных обстрелов позиций ЦАХАЛа и израильских городов с момента начала войны в секторе Газа 7 октября.

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