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"Хизбалла" взяла ответственность за обстрелы уже в 13-й раз
17.10.2023 16:12 Алина Груднева

"Хизбалла" взяла ответственность за обстрелы уже в 13-й раз

Террористическая организация "Хизбалла" официально взяла на себя ответственность за ведение противотанкового огня по Метуле.

По данным 12-го канала израильского ТВ, это уже 13-й раз с момента начала войны, когда террористы подтверждают свои атаки из Ливана.

Как сообщалось ранее, в результате обстрела Метулы двое резервистов ЦАХАЛа получили ранения. Также пострадал мирный житель. Армия обороны Израиля на несколько запусков противотанковых ракет отвечала артиллерийским и танковым огнем.

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