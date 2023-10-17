



"Хизбалла" взяла ответственность за обстрелы уже в 13-й раз

Террористическая организация "Хизбалла" официально взяла на себя ответственность за ведение противотанкового огня по Метуле.



По данным 12-го канала израильского ТВ, это уже 13-й раз с момента начала войны, когда террористы подтверждают свои атаки из Ливана.



Как сообщалось ранее, в результате обстрела Метулы двое резервистов ЦАХАЛа получили ранения. Также пострадал мирный житель. Армия обороны Израиля на несколько запусков противотанковых ракет отвечала артиллерийским и танковым огнем.