



"Хизбалла" ворует систему наблюдения с пограничной вышки Израиля – видео

Активисты “Хизбаллы” забрались на израильскую военную вышку на границе и украли оборудование для наблюдения.



На изображениях и видео, размещенных в социальных сетях 12 и 13 июля, видно, как несколько мужчин взбираются на сооружение наблюдения, которое находится на израильской стороне границы, устанавливают флаги и снимают камеры наблюдения.



В заявлении ЦАХАЛа говорится, что несколько подозреваемых перелезли через барьер безопасности возле северного города Метула, “пытаясь провоцировать ЦАХАЛ и саботировать инфраструктуру в этом районе”.



По данным военных, что подозреваемые не пересекали территорию Израиля и не представляли угрозы для жителей этого района. Устанновленные боевиками флаги позже были сняты с башни военными саперами.