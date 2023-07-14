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"Хизбалла" ворует систему наблюдения с пограничной вышки Израиля – видео
14.07.2023 18:46 Наталья Богинская

"Хизбалла" ворует систему наблюдения с пограничной вышки Израиля – видео

Активисты “Хизбаллы” забрались на израильскую военную вышку на границе и украли оборудование для наблюдения. 

На изображениях и видео, размещенных в социальных сетях 12 и 13 июля, видно, как несколько мужчин взбираются на сооружение наблюдения, которое  находится на израильской стороне границы, устанавливают флаги и снимают камеры наблюдения. 

В заявлении ЦАХАЛа говорится, что несколько подозреваемых перелезли через барьер безопасности возле северного города Метула, “пытаясь провоцировать ЦАХАЛ и саботировать инфраструктуру в этом районе”.

По данным военных, что подозреваемые не пересекали территорию Израиля и не представляли угрозы для жителей этого района. Устанновленные боевиками флаги позже были сняты с башни военными саперами.

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