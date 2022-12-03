"Хизбалла": в Самарии убит "беззащитный" палестинский юноша
Заместитель генерального секретаря "Хизбаллы" шейх Наим Кассем прокомментировал вчерашнюю ликвидацию палестинца в Самарии.
Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.
"Сионистский преступник убил беззащитного палестинского юношу недалеко от Шхема на глазах у всего мира! Кто защищает палестинский народ от преступлений сионистов? Кто защищает мир от опасности сионизма? Решение — вооруженное сопротивление, и нет другого решения, кроме освобождения и защиты", - сказал он.
Напомним, что палестинец пытался напасть на гражданский автомобиль.