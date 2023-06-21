"Хизбалла" установила укреппункт на территории Израиля: реакция ЦАХАЛа
Террористы "Хизбаллы" проникли на территорию Израиля и заняли в районе горы Хар Дов военную позицию.
По данным "Аруц Шева", об этом стало известно сегодня на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности.
Представитель Армии обороны Израиля, комментируя ситуацию, ответил: "Нам об этом известно, мы занимаемся этим вопросом".
Подробности о том, каким образом террористы смогли проникнуть на территорию Израиля, не разглашаются.