



"Хизбалла" установила укреппункт на территории Израиля: реакция ЦАХАЛа

Террористы "Хизбаллы" проникли на территорию Израиля и заняли в районе горы Хар Дов военную позицию.



По данным "Аруц Шева", об этом стало известно сегодня на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности.



Представитель Армии обороны Израиля, комментируя ситуацию, ответил: "Нам об этом известно, мы занимаемся этим вопросом".



Подробности о том, каким образом террористы смогли проникнуть на территорию Израиля, не разглашаются.

