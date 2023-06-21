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"Хизбалла" установила укреппункт на территории Израиля: реакция ЦАХАЛа
21.06.2023 12:29 Алина Груднева

"Хизбалла" установила укреппункт на территории Израиля: реакция ЦАХАЛа

Террористы "Хизбаллы" проникли на территорию Израиля и заняли в районе горы Хар Дов военную позицию.

По данным "Аруц Шева", об этом стало известно сегодня на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности.

Представитель Армии обороны Израиля, комментируя ситуацию, ответил: "Нам об этом известно, мы занимаемся этим вопросом".

Подробности о том, каким образом террористы смогли проникнуть на территорию Израиля, не разглашаются.
 

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