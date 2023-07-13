



“Хизбалла” угрожает “действовать”, если Израиль нападет на Ливан

Глава "Хизбаллы" Хасан Насралла заявил 12 июля, что организация “готова защищаться от любого израильского нападения” через несколько часов после перестрелки на ливано-израильской границе, что усилило напряженность нестабильной ситуации.



“У молодежи сопротивления есть инструкции, как действовать в случае израильского нападения”, – сказал Насралла.



Комментарии Насраллы последовали за серьезной напряженностью вокруг ливанского города Гаджар, расположенного на границе между Ливаном и Голанскими высотами. Ливан обвинил Израиль в строительстве забора к северу от деревни, отделившего ее от Ливана. На прошлой неделе министерство иностранных дел Ливана осудило “попытку Израиля аннексировать” Гаджар.



Насралла обратился к ситуации в Гаджаре во время своего выступления, заявив, что “палатки находятся на территории Ливана и были установлены после того, как Израиль начал строить забор”. Он также раскритиковал ООН.



“ООН не смогла предотвратить недавние шаги Израиля в Гаджаре”, – сказал лидер “Хизбаллы”.