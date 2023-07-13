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“Хизбалла” угрожает “действовать”, если Израиль нападет на Ливан
13.07.2023 09:02 Наталья Богинская

“Хизбалла” угрожает “действовать”, если Израиль нападет на Ливан

Глава "Хизбаллы" Хасан Насралла заявил 12 июля, что организация “готова защищаться от любого израильского нападения” через несколько часов после  перестрелки на ливано-израильской границе, что усилило напряженность нестабильной ситуации. 

“У молодежи сопротивления есть инструкции, как действовать в случае израильского нападения”, – сказал Насралла.

Комментарии Насраллы последовали за серьезной напряженностью вокруг ливанского города Гаджар, расположенного на границе между Ливаном и Голанскими высотами. Ливан обвинил Израиль в строительстве забора к северу от деревни, отделившего ее от  Ливана. На прошлой неделе министерство иностранных дел Ливана осудило “попытку Израиля аннексировать” Гаджар. 

Насралла обратился к ситуации в Гаджаре во время своего выступления, заявив, что “палатки находятся на территории Ливана и были установлены после того, как Израиль начал строить забор”. Он также раскритиковал ООН.

“ООН не смогла предотвратить недавние шаги Израиля в Гаджаре”, – сказал лидер “Хизбаллы”.

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