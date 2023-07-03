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Хизбалла убрала один из тентов в Хар Дов
03.07.2023 08:35 Аркадий Бочаровский

Хизбалла убрала один из тентов в Хар Дов


Напряженность на севере продолжает сохраняться - на фоне размещения двух тентов Хизбаллы в анклаве Бахар-Дов, в метрах внутри "голубой линии" - и с каждым днем потенциал эскалации растет. 

Израиль не остался безразличным к провокациям террористической организации и дала понять Хизбалле, что время на эвакуацию палаток не безгранично, предупредив: "Мы уберем палатки даже ценой нескольких дней сражения". 

Источники в ме сообщают, что террористическая организация демонтировала одну из палаток, в Израиле внимательно следят за развитием событий.
 

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