



Хизбалла убрала один из тентов в Хар Дов



Напряженность на севере продолжает сохраняться - на фоне размещения двух тентов Хизбаллы в анклаве Бахар-Дов, в метрах внутри "голубой линии" - и с каждым днем потенциал эскалации растет.



Израиль не остался безразличным к провокациям террористической организации и дала понять Хизбалле, что время на эвакуацию палаток не безгранично, предупредив: "Мы уберем палатки даже ценой нескольких дней сражения".



Источники в ме сообщают, что террористическая организация демонтировала одну из палаток, в Израиле внимательно следят за развитием событий.

