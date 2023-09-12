



"Хизбалла" схватила человека за "шпионаж" в пользу Израиля

Террористическая организация "Хизбалла" объявила об аресте человека на юге Ливана по подозрению в шпионаже в пользу Израиля.



Об этом сообщает ливанский новостной портал Al Jadeed.



Уточняется, что подозреваемый живет в Германии, периодически приезжая в Ливан, где арендует квартиры и автомобили, а также использует незарегистрированные телефонные номера. "Хизбалла" заверяет, что мужчина якобы передавал израильтянам координаты конкретных объектов.



Его арестовали 25 августа в аэропорту Бейрута при попытке покинуть страну. В Израиле это сообщение не прокомментировали.

