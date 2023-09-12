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"Хизбалла" схватила человека за "шпионаж" в пользу Израиля
12.09.2023 14:45 Алина Груднева

"Хизбалла" схватила человека за "шпионаж" в пользу Израиля

Террористическая организация "Хизбалла" объявила об аресте человека на юге Ливана по подозрению в шпионаже в пользу Израиля.

Об этом сообщает ливанский новостной портал Al Jadeed.

Уточняется, что подозреваемый живет в Германии, периодически приезжая в Ливан, где арендует квартиры и автомобили, а также использует незарегистрированные телефонные номера. "Хизбалла" заверяет, что мужчина якобы передавал израильтянам координаты конкретных объектов.

Его арестовали 25 августа в аэропорту Бейрута при попытке покинуть страну. В Израиле это сообщение не прокомментировали.
 

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