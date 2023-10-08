



“Хизбалла” предупредила США и Израиль: Боевые действия могут распространиться

Хашем Сафи ад-Дин, глава Исполнительного совета "Хизбаллы", провел 8 октября пресс-конференцию, на которой он обратился к США и Израилю, заявив, что нарушения исламских святынь и “пересечение всех границ” привели к “Аль-Хамасу” (“Потопу ХАМАСа”).



Вся исламская нация присоединится к “потопу”, если они будут “упорствовать в своей глупости”, предупредил он.



В воскресенье утром, 8 октября, “Хизбалла” обстреляла из минометов израильские военные объекты на границе с Ливаном, заявив о солидарности с “палестинским сопротивлением”.