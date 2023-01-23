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"Хизбалла" построила 20 наблюдательных постов на границе с Израилем
23.01.2023 12:43 Ольга Белозерова

"Хизбалла" построила 20 наблюдательных постов на границе с Израилем

За последний год террористическая группировка "Хизбалла" построила не менее 20 наблюдательных и сторожевых постов вдоль границы Израиля с Ливаном.

Об этом стало известно Ynet.

Отмечается, что ливанская группировка, похоже, взялась за проект в то же время, когда Израиль начал строительство укрепленного забора по периметру вдоль 140-километровой совместной границы.

Каждая башня "Хизбаллы" имеет длину 18 метров и установлена ​​параллельно еще не завершенному укрепленному периметру, который строится израильскими военными.

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