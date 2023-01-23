



"Хизбалла" построила 20 наблюдательных постов на границе с Израилем

За последний год террористическая группировка "Хизбалла" построила не менее 20 наблюдательных и сторожевых постов вдоль границы Израиля с Ливаном.



Об этом стало известно Ynet.



Отмечается, что ливанская группировка, похоже, взялась за проект в то же время, когда Израиль начал строительство укрепленного забора по периметру вдоль 140-километровой совместной границы.



Каждая башня "Хизбаллы" имеет длину 18 метров и установлена ​​параллельно еще не завершенному укрепленному периметру, который строится израильскими военными.