Новости » Арабо-израильский конфликт
"Хизбалла" подтверждает ликвидацию двух ее членов на границе
17.10.2023 16:52 Алина Груднева

"Хизбалла" подтверждает ликвидацию двух ее членов на границе

Террористическая организация "Хизбалла" подтвердила, что на юге Ливана ликвидированы два ее члена.

Уточняется, что он погибли "при выполнении джихадистского долга", в результате ответных ударов ЦАХАЛа.

Как сообщалось ранее, с территории Ливана в течение дня несколько раз запускались противотанковые ракеты, за что "Хизбалла" позже взяла на себя ответственность.

Утром в ходе обстрела Метулы ранения получили три человека - двое резервистов ЦАХАЛа и один гражданский. В ответ на каждый запуск из Ливана военные открывали танковый и артиллерийский огонь по позициям террористов на юге Ливана.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы