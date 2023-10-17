



"Хизбалла" подтверждает ликвидацию двух ее членов на границе

Террористическая организация "Хизбалла" подтвердила, что на юге Ливана ликвидированы два ее члена.



Уточняется, что он погибли "при выполнении джихадистского долга", в результате ответных ударов ЦАХАЛа.



Как сообщалось ранее, с территории Ливана в течение дня несколько раз запускались противотанковые ракеты, за что "Хизбалла" позже взяла на себя ответственность.





قناة كان العبرية:

حزب الله يؤكد استشهاد اثنين من عناصره بقصف إسرائيلي على الحدود الشمالية. pic.twitter.com/wmOSOWJ1eS — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 17, 2023

Утром в ходе обстрела Метулы ранения получили три человека - двое резервистов ЦАХАЛа и один гражданский. В ответ на каждый запуск из Ливана военные открывали танковый и артиллерийский огонь по позициям террористов на юге Ливана.