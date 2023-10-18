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Хизбалла обстреляла Израиль: ЦАХАЛ нанес ответный удар по Ливану
18.10.2023 07:24 Алина Груднева

Хизбалла обстреляла Израиль: ЦАХАЛ нанес ответный удар по Ливану

"Хизбалла" устроила обстрел Израиля из Ливана при помощи противотанковых ракет.

После этого террористическая организация взяла на себя ответствесть за атаку на военные посты ЦАХАЛа.

В ответ Армия обороны Израиля открыла огонь по позициям "Хизбаллы" на юге Ливана.

"Некоторое время назад было получено сообщение о противотанковом обстреле сил ЦАХАЛа в районе Штулы и у забора безопасности на ливанской границе. Силы ЦАХАЛа отвечают артиллерийским огнем по источнику стрельбы", - сообщили военные.

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