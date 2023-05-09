



"Хизбалла" об операции ЦАХАЛа в Газе: реакция будет острой

Ливанская террористическая организация "Хизбалла" разразилась угрозами в адрес Израиля на фоне операции "Щит и стрела" в Газе.



Террористы объявили о полной солидарности с "Исламским джихадом" и о полной поддержке решений, принятых для "сдерживания врага".



По словам представителя "Хизбаллы", ликвидация троих высокопоставленных членов террористической группировки в Газе "повысит единство и решимость продолжать действовать до тех пор, пока не будет достигнута победа".



"Ужасная бойня в Газе не пройдет без реакции, и реакция, безусловно, будет острой и будет исходить от всех фракций сопротивления", - сказано в заявлении.