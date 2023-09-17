"Хизбалла" никогда не откажется от военного присутствия в Ливане – шейх Касем
Заместитель лидера "Хизбаллы" шейх Наим Кассем заявил, что "сопротивление никогда не откажется от своей военной мощи в Ливане перед лицом сионистского врага", добавив, что "партия бога" уверена, в победе над врагами в любом сражении, несмотря на все пустые крики.
Свое заявление шейх Кассем сделал на конференции в Бейруте в субботу, 16 сентября, сообщил новостной сайт Almanar.
Напомним, что в августе "Хизбалла" заявила о завершении подготовки, чтобы выполнить обещание своего лидера Хасана Насраллы, и что "мир увидит поражение израильской армии в любом будущем конфликте".