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"Хизбалла" никогда не откажется от военного присутствия в Ливане – шейх Касем
17.09.2023 10:56 Евгения Маркова

"Хизбалла" никогда не откажется от военного присутствия в Ливане – шейх Касем

Заместитель лидера "Хизбаллы" шейх Наим Кассем заявил, что "сопротивление никогда не откажется от своей военной мощи в Ливане перед лицом сионистского врага", добавив, что "партия бога" уверена, в победе над врагами в любом сражении, несмотря на все пустые крики.

Свое заявление шейх Кассем сделал на конференции в Бейруте в субботу, 16 сентября, сообщил новостной сайт Almanar.

Напомним, что в августе "Хизбалла" заявила о завершении подготовки, чтобы выполнить обещание своего лидера Хасана Насраллы, и что "мир увидит поражение израильской армии в любом будущем конфликте".
 

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