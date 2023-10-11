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Хизбалла: Насралла выступит с речью по поводу палестинцев
11.10.2023 17:51 Алина Груднева

Хизбалла: Насралла выступит с речью по поводу палестинцев

Генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла выступит с речью по поводу палестинцев и их зверств в Израиле.

Об этом говорится в официальном анонсе террористической организации.

"В поддержку палестинского народа и в осуждение варварских убийств в Газе мы, Хизбалла, приглашаем вас принять участие в массовом марше в эту пятницу после полуденной молитвы. Марш будет включать в себя речь Хасана Насраллы", - сказали террористы.

Ранее стало известно о том, что "Хизбалла", на фоне столкновений на границе, объявила мобилизацию в Южном Ливане.

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