



Хизбалла: Насралла выступит с речью по поводу палестинцев

Генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла выступит с речью по поводу палестинцев и их зверств в Израиле.



Об этом говорится в официальном анонсе террористической организации.



"В поддержку палестинского народа и в осуждение варварских убийств в Газе мы, Хизбалла, приглашаем вас принять участие в массовом марше в эту пятницу после полуденной молитвы. Марш будет включать в себя речь Хасана Насраллы", - сказали террористы.



Ранее стало известно о том, что "Хизбалла", на фоне столкновений на границе, объявила мобилизацию в Южном Ливане.