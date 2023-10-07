



“Хизбалла”: атака ХАМАСа – ответ на "продолжающуюся оккупацию”

Базирующаяся в Ливане террористическая группировка “Хизбалла” заявила в субботу, 7 октября, что внезапное нападение на Израиль было ответом на "продолжающуюся оккупацию Израиля и посланием тем, кто стремится к нормализации отношений с ним".



“Хизбалла” заявила, что внимательно следит за ситуацией в Газе и находится в “прямом контакте с руководством палестинского сопротивления”.



В субботу утром ХАМАС убил по меньшей мере 22 израильтянина, когда террористическая группа выпустила 2500 ракет по югу и центру и направила десятки террористов в населенные пункты, расположенные недалеко от границы с сектором Газа. По данным Министерства здравоохранения, по меньшей мере 545 израильтян были эвакуированы в больницы по всей стране.