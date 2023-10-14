



Хизбалла нанесла комбинированный удар по израильским позициям



В ходе последней атаки на Израиль Хизбалла выпустила противотанковые ракеты и минометные снаряды.



Источник в Хизбалле сообщил телеканалу Al Jazeera, что целью обстрела были пять постов ЦАХАЛа.



После первоначального сообщения о пусках в сторону горы Дов было выявлено около 30 минометных снарядов, выпущенных в сторону израильской территории, некоторые из которых попали на нашу территорию. В ответ ЦАХАЛ атаковал источники обстрела и продолжает атаковать на ливанской территории.



Во время атак был выявлен отряд террористов, который, как предполагалось, намеревался выпустить противотанковую ракету по территории Израиля. Авиация нанесла удар по отряду.



Речь идет о комбинированной атаке - одновременно с обстрелом террористическое звено пыталось прорваться в Израиль, применив тактику, схожую с той, что применил ХАМАС во время атак 7 октября.