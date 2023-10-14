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Хизбалла нанесла комбинированный удар по израильским позициям
14.10.2023 17:33 Аркадий Бочаровский

Хизбалла нанесла комбинированный удар по израильским позициям


В ходе последней атаки на Израиль Хизбалла выпустила противотанковые ракеты и минометные снаряды. 

Источник в Хизбалле сообщил телеканалу Al Jazeera, что целью обстрела были пять постов ЦАХАЛа.

После первоначального сообщения о пусках в сторону горы Дов было выявлено около 30 минометных снарядов, выпущенных в сторону израильской территории, некоторые из которых попали на нашу территорию. В ответ ЦАХАЛ атаковал источники обстрела и продолжает атаковать на ливанской территории.

Во время атак был выявлен отряд террористов, который, как предполагалось, намеревался выпустить противотанковую ракету по территории Израиля. Авиация нанесла удар по отряду.

Речь идет о комбинированной атаке - одновременно с обстрелом террористическое звено пыталось прорваться в Израиль, применив тактику, схожую с той, что применил ХАМАС во время атак 7 октября.

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