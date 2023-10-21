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Хизбалла: на западе нет правительств, одна мафия
21.10.2023 15:55 Алина Груднева

Хизбалла: на западе нет правительств, одна мафия

Глава исполкома "Хизбаллы" Сайед Хашем Сафиаддин выразил свое "мнение" относительно западных стран.

Его слова цитирует Telegram-канал иранского Корпуса стражей исламской революции.

"В странах Запада не существует такого понятия, как правительство. Все они - мафия и преступные группировки", - "блеснул" своими "знаниями" Сафиаддин.

Ранее член политбюро "Хизбаллы" Мухаммад Раед, в ответ на призывы мирового сообщества не вмешиваться в войну против Израиля, заговорил о "защите Ливана", мол, террористическая организация "не знает, как быть иначе".
 

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