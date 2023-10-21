



Хизбалла: как, не вмешиваясь, заставить Израиль прекратить удары по Газе

Член политбюро "Хизбаллы" в Ливане Мухаммад Раед прокомментировал призывы мирового сообщества не вмешиваться в войну против Израиляю



"Мы обеспечиваем защиту Ливана. Среди ливанцев нет места страху. Мы защищаем свою страну. Нам говорят не вмешиваться (в войну, - ред), но мы не знаем, как иначе заставить Израиль прекратить "агрессию" в Газе", - оправдался он.



Журналисты поясняют, что такие комментарии представители террористической организации делают на фоне внутренней критики в стране в отношении действий "Хизбаллы", которые могут втянуть Ливан в войну.