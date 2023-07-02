



Хизбалла: Израиль не в состоянии убрать два тента на границе

Член парламента Ливана от Хизбаллы Мохаммад Раед заявил на конференции в Ливане, что Израиль обманывает международное сообщество, утверждая, что террористическая организация подрывает мир.



По словам Раеда, Израиль называет два тента на “голубой линии” позициями на передовой, "согласно его интерпретации". Он отметил, что Израиль "требует убрать эти две палатки и предпочитает, чтобы это сделала Хизбалла - потому что Израиль не заинтересован в войне".



По его словам,, "если Израиль не хочет войны, пусть заткнется и злится по тихому, ни Израиль, ни кто-либо другой не в состоянии принудить его к этому не принудит Хизбаллу уйти с ливанской земли".



"Прошло то время, когда Израиль бомбил ядерные объекты в Ираке, не моргнув глазом и никого не боясь. Теперь Израиль не может убрать две палатки. Теперь в Ливане есть сопротивление, сильные люди, которые верят в свое дело".