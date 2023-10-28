



"Хизбалла" целилась из Ливана в Израиль, а попала по Сирии

В пятницу, 28 октября, террористическая организация "Хизбалла" попыталась запустить ракеты по территории Израиля из Ливана.



По данным пресс-службы ЦАХАЛа, в итоге, ракеты рухнули в Сирии.



"Ночью в ответ истребитель ЦАХАЛа нанес удар по военной инфраструктуре "Хизбаллы" в Ливане", - сообщили израильские военные, показав соответствующее видео.