"Хизбалла" целилась из Ливана в Израиль, а попала по Сирии
В пятницу, 28 октября, террористическая организация "Хизбалла" попыталась запустить ракеты по территории Израиля из Ливана.
По данным пресс-службы ЦАХАЛа, в итоге, ракеты рухнули в Сирии.
"Ночью в ответ истребитель ЦАХАЛа нанес удар по военной инфраструктуре "Хизбаллы" в Ливане", - сообщили израильские военные, показав соответствующее видео.
מטוס קרב תקף הלילה תשתית צבאית של ארגון הטרור חיזבאללה, בתגובה לירי הרקטי שכוון לישראל אתמול ונפל בשטח סוריה pic.twitter.com/PG6x0he75v— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 28, 2023