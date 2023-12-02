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Харрис: США поддерживают операцию Израиля в Газе, но есть нюанс
02.12.2023 18:30 Алина Груднева

Харрис: США поддерживают операцию Израиля в Газе, но есть нюанс

Вашингтон полностью поддерживает наземную операцию Армии обороны Израиля в Газе, целью которой является истребление террористической организации ХАМАС.

Такое заявление сделала вице-президент США Камала Харрис, находящаяся в Дубае на климатической конференции COP28.

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"Мы поддерживаем военные операции Израиля с целью ликвидации ХАМАС, но слишком много жителей Газы было убито. Израиль должен сделать больше, чтобы защитить их", - сказала Харрис.

Она повторила, что Вашингтон хочет, чтобы Газа после войны стала частью Палестинской автономии.

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