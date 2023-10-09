



Хаос в аэропорту Бен-Гурион



Падение ракеты в окрестностях аэропорта Бен-Гурион повергло в шок пассажиров.



В Израиле третий день идут боевые действия, и вопрос о полетах в страну и из нее становится все более острым. В то время как страна продолжает функционировать в обычном режиме, тысячи израильтян пытаются найти дорогу в Израиль между рейсами, которые отменяются один за другим, а тысячи туристов пытаются покинуть Израиль и вернуться к себе домой.



Час назад в районе Бен-Гурион был осуществлен перехват ракеты, и, по словам Мии Зарецки, 24-летней жительницы Тель-Авива, возникает ощущение, что готовность главного аэропорта Израиля оставляет желать лучшего. Она говорит: "Мы с мамой приехали за 4 часа до вылета в Израиль, потому что не смогли зарегистрироваться на рейс через интернет. Мы ждали в багажных очередях, хотя у нас была только тележка, а когда закончили, вышли на улицу. В этот момент раздался сигнал тревоги".Миа говорит, что в момент объявления тревоги прибыло 2 автобуса с туристами, и что большинство присутствующих в Бен-Гурион в данный момент - не израильтяне. "70 процентов людей здесь не говорят на иврите. Сотрудники службы безопасности говорят с туристами на иврите, а туристы не понимают ни слова. Мы с несколькими туристами начали бежать в сторону убежища, и нам потребовалось около 4 минут, чтобы добраться до него. Конечно, когда мы пришли, войти туда было невозможно, потому что там были сотни людей и никто не знал, что делать, и самое большое упущение - все сотрудники охраны говорят только на иврите".Она продолжает: "Нам с мамой пришлось взять с собой британскую туристку, которая была с мужем, у нее на руках был четырехмесячный ребенок. Всем было сказано оставить свой багаж за пределами убежища, но она взяла только сумку с ребенком, и тогда сотрудники службы безопасности закричали на иврите: "Что вы делаете? Вот. Это было ужасно"."Все дети плачут, стоит запах мочи, ненормальный хаос", - описывает она. "Вы видите туристов, которые лежат на полу, потому что они не знают, что делать. Есть люди из службы безопасности, которые спрашивают, не упаковали ли вы вещи в одиночку, их инструктируют, но, похоже, все остальные отнеслись к этому спокойно. Я даже не вошла в охраняемую зону, потому что там была сумасшедшая очередь. Мы с мамой ждали в зоне рядом с убежищем, где есть магазины. Теперь я у ворот, а здесь убежище. Нет диктора, объясняющего по-английски, что делать, просто бумажные таблички с надписью signboard неоново-желтого цвета".Управление аэропортов со своей стороны поясняет, что аэропорт работает в обычном режиме для взлетов и посадок, и никакого падения на территории аэропорта не было.По всей территории разбросаны охраняемые зоны, открытые для населения. При подаче сигнала тревоги необходимо войти в охраняемую зону. Они разбросаны во всех залах, в зале регистрации, в duty free, а также в зонах вылета. Поэтому при выходе из самолета можно эвакуироваться в близлежащие охраняемые зоны. Начиная со вчерашнего вечера, 8 октября, вся работа аэропорта переведена в Терминал № 3.