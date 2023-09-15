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Хаос на границе с Газой: минимум пятеро раненых
15.09.2023 19:09 Алина Груднева

Хаос на границе с Газой: минимум пятеро раненых

В результате беспорядков, устроенных палестинцами 15 сентября на границе с Газой, минимум пятеро бунтовщиков получили ранения.

Об этом сообщает "министерство здравоохранения" Газы, подконтрольное ХАМАСу.

Арабские источники утверждают, что среди пострадавших оказался фотожурналист. В Армии обороны Израиля беспорядки на границе пока что не комментируют.

В ХАМАСе ранее заявили, что "оплакивают" смерть шести "героических мучеников", погибших во время попытки подрыва самодельной бомбы возле забора безопасности.

Вечером, 15 сентября, палестинцы возобновили беспорядки на границе с Газой, пытаясь прорвать забор безопасности. ЦАХАЛ применил средства для разгона толпы.

 

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