Хаос на границе с Газой: минимум пятеро раненых
В результате беспорядков, устроенных палестинцами 15 сентября на границе с Газой, минимум пятеро бунтовщиков получили ранения.
Об этом сообщает "министерство здравоохранения" Газы, подконтрольное ХАМАСу.
Арабские источники утверждают, что среди пострадавших оказался фотожурналист. В Армии обороны Израиля беспорядки на границе пока что не комментируют.
В ХАМАСе ранее заявили, что "оплакивают" смерть шести "героических мучеников", погибших во время попытки подрыва самодельной бомбы возле забора безопасности.
Вечером, 15 сентября, палестинцы возобновили беспорядки на границе с Газой, пытаясь прорвать забор безопасности. ЦАХАЛ применил средства для разгона толпы.
لحظة إصابة الحبيب اشرف— حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) September 15, 2023
إصابة المصور الصحفي أشرف أبو عمرة بقنبلة غاز من قوات الاحتلال في يده شرقي خان يونس pic.twitter.com/6dJPRoqxFF