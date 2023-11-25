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Хания: "Мы вынудили Израиль прекратить огонь"
25.11.2023 10:50 MIGnews.com

Хания: "Мы вынудили Израиль прекратить огонь"

Исмаил Хания заявил, что "сопротивление сумело противостоять оккупации, сломить волю врага и сорвать их план возвращения пленных путем геноцида", сообщает presstv.

"Враг сделал ставку на возвращение пленных с помощью оружия, убийств и геноцида. Но спустя почти 50 дней враг покорился условиям сопротивления и силе нашего храброго народа", - сказал Хания.

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Он заявил, что группировка готова продолжать противостоять израильскому наступлению на Газу и после перемирия.

Он пообещал, что ХАМАС не оставит своих позиций в Газе и откажется от любого "внешнего вмешательства" в управление территорией в будущем.
 

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