



Ханийе пригрозил Израилю новыми атаками

Главарь ХАМАСа Исмаил Ханийе исключил возможность политического решения конфликта с Израилем.



По данным арабских СМИ, он призвал террористические организации объединиться и совершить новые атаки.



Соответствующее заявление он сделал на встрече лидеров ХАМАСа и палестинского "Исламского джихада" в Газе по случаю 54-й годовщины поджога мечети Аль-Акса, который был совершен 21 августа 1969 года. Ханийе, в частности, призвал террористов "улучшить координацию" в Иудее и Самарии.



"Пожар в мечети Аль-Акса все еще горит в наших сердцах", - ответил ему представители "Исламского джихада", призвав руководство ПА прекратить все формы сотрудничества с Еврейским Государством.