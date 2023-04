Ханийе посетил террористов в Ливане за несколько дней до обстрела

Главарь ХАМАСа Исмаил Ханийе посетил террористов "бригады Кассам" на юге Ливана за несколько дней до сегодняшнего массированного обстрела севера Израиля.



Соответствующее фото публикует пресс-служба министерства иностранных дел Израиля.



По данным внешнеполитического ведомства, данные подразделения были созданы с целью нападения на Израиль не только из Газы, но и с северного фронта.



В МИД Израиля напомнили, что ХАМАС является ответственным за агрессию в отношении Израиля.

Hamas leader Ismail Haniyeh is pictured visiting Qassam brigades units in southern Lebanon days before they fired rockets into Israeli towns today.



These units were stablished to attack Israel from the northern front and not just from Gaza.



Hamas is behind the attack today! pic.twitter.com/ZWUDaCewY8