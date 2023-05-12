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Ханийе: Израиль несет ответственность за происходящее
12.05.2023 21:13 Алина Груднева

Ханийе: Израиль несет ответственность за происходящее

Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийе следом за своим пресс-секретарем Хаземом Касемом прокомментировал операцию ЦАХАЛа "Щит и стрела" и продолжающиеся обстрелы территории Израиля.

По его словам, "сопротивление" едино как на поле боя, так и с политической точки зрения.

"Оккупация несет ответственность за убийства мирных жителей и разрушение их домов", - сказал Ханийе.

Ранее Касем пригрозил "расширить круг огня", если Израиль продолжит точечные ликвидации в Газе.

 

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