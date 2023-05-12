



Ханийе: Израиль несет ответственность за происходящее

Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийе следом за своим пресс-секретарем Хаземом Касемом прокомментировал операцию ЦАХАЛа "Щит и стрела" и продолжающиеся обстрелы территории Израиля.



По его словам, "сопротивление" едино как на поле боя, так и с политической точки зрения.



"Оккупация несет ответственность за убийства мирных жителей и разрушение их домов", - сказал Ханийе.



Ранее Касем пригрозил "расширить круг огня", если Израиль продолжит точечные ликвидации в Газе.



