



Ханийе: атаки продолжатся

Главарь ХАМАСа Исмаил Ханийе сделал заявление относительно массированной атаки террористов на Израиль.



Он подтвердил слова главаря военного крыла ХАМАСа, что террористическая операция начала операцию под названием "Ливень Аль-Акса".



"Мы ведем битву в защиту Аль-Аксы под названием "Ливень Аль-Акса", - сказал он.



Ханийе обещает, что атака на весь Израиль продолжится "везде, где бы не находились палестинцы".