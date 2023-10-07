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Ханийе: атаки продолжатся
07.10.2023 10:26 Алина Груднева

Ханийе: атаки продолжатся

Главарь ХАМАСа Исмаил Ханийе сделал заявление относительно массированной атаки террористов на Израиль.

Он подтвердил слова главаря военного крыла ХАМАСа, что террористическая операция начала операцию под названием "Ливень Аль-Акса".

"Мы ведем битву в защиту Аль-Аксы под названием "Ливень Аль-Акса", - сказал он.

Ханийе обещает, что атака на весь Израиль продолжится "везде, где бы не находились палестинцы".

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