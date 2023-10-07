Ханийе: атаки продолжатся
Главарь ХАМАСа Исмаил Ханийе сделал заявление относительно массированной атаки террористов на Израиль.
Он подтвердил слова главаря военного крыла ХАМАСа, что террористическая операция начала операцию под названием "Ливень Аль-Акса".
"Мы ведем битву в защиту Аль-Аксы под названием "Ливень Аль-Акса", - сказал он.
Ханийе обещает, что атака на весь Израиль продолжится "везде, где бы не находились палестинцы".
قيادة حركة حماس تسجد سجدة شكر لله على تمكن مقاتلين القسام من السيطرة على مواقع الاحتلال ومستوطنات غلاف غزة وقتل واسر عشرات من جنود الاحتلال. pic.twitter.com/7udLST03xw— شبكة فلسطين للحوار (@paldf) October 7, 2023