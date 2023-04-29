



Ханегби: За взрывом на перекрестке Мегиддо стои “Хизбалла”

Ливанская “Хизбалла” стояла за взрывом бомбы на обочине дороги в прошлом месяце, в результате которого был ранен автомобилист на севере Израиля, заявил в пятницу советник по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.



Израильские военные заявили, что силы безопасности убили мужчину с поясом со взрывчаткой после того, как проник из Ливана в Израиль и взорвал бомбу 13 марта возле перекрестка Мегиддо на севере Израиля. В то время официальные лица заявили, что расследуется возможная связь с поддерживаемой Ираном “Хизбаллой”.



В интервью 12 каналу на вопрос, придал ли смелости врагам Израиля политический кризис в Израиле, связанный с планом правительства по перестройке судебной системы страны, Цахи Ханегби сказал: “По нашим оценкам, на данный момент это может привести к операциям, которые не рассматривались в прошлом”.



“Мы видели подобные операции “Хизбаллы”, например теракт в Мегиддо, который не удался, но это было своего рода сопротивление, к которому мы не привыкли”, – сказал он.



Израиль и ливанская вооруженная группировка “Хизбалла” вели месячную войну в 2006 году и с тех пор несколько раз вступали в перестрелку, но избежали крупномасштабной конфронтации.