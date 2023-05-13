



Ханегби: Израиль в настоящее время не ведет переговоров о прекращении огня

Советник по национальной безопасности Цахи Ханегби говорит, что Израиль в настоящее время не ведет переговоров о прекращении огня, сосредоточившись на нанесении ударов по палестинской террористической группировке Исламский джихад, базирующейся в Газе.



Ханегби назвал операцию в Газе "беспрецедентной" , отметив убийство многих высокопоставленных членов членов группировки.



"Египтяне пытаются, — cказал он на культурном мероприятии в Мевасерет-Ционе, имея в виду усилия Каира, направленные на прекращение боевых действий. - Они хотят остановить насилие и предотвратить эскалацию. Это также наш интерес".



Ханегби отметил, что Израиль достиг своих целей "в первые секунды" операции, имея в виду первоначальное убийство трех высокопоставленных чиновников Исламского джихада.



"Все, что происходит с тех пор, требует от нас действий, потому что по нам стреляют", — добавил он.



16:01