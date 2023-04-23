



Хаменеи: Сдерживающей силе сионистского образования пришел конец

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в субботу, что “сионистское образование” находится в усугубляющемся кризисе, и что приближается его конец.



В речи по случаю Ид-аль-Фитр Хаменеи сказал, что сейчас можно наблюдать ускоренное отступление сионистского образования, начавшееся несколько лет назад, и поэтому исламский мир должен воспользоваться этой возможностью и поддержать организации сопротивления внутри Палестины.

Хаменеи добавил, что вопрос Палестины считается одним из важнейших вопросов исламского мира, но это не только исламский вопрос, о чем свидетельствует проведение мероприятий в честь Дня Аль-Кудс по всему миру.



Он также сказал в своем выступлении, что сопротивление “палестинского народа – это то, что привело Израиль к тяжелому кризису”.



Верховный лидер Ирана подчеркнул, что сдерживающая сила сионистского образования подошла к концу, заявив, что несколько десятилетий назад Давид Бен-Гурион, один из основателей ”фальшивого образования”, заявил, что в отсутствие сдерживающей силы Израиль будет уничтожен, и сегодня мир является свидетелем этого.



Хаменеи выразил надежду, что “палестинский арабский народ и мусульмане со всего мира будут свободно молиться вместе в Иерусалиме”.



Не так давно верховный лидер Ирана опубликовал твит, в котором он угрожал реализовать “окончательное решение” против еврейского государства. После того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу ответил на эти угрозы, Хаменеи заявил , что, используя термин “окончательное решение”, он имел в виду не евреев, а только государство Израиль.