



Хаменеи: Иудея и Самария – “главное поле битвы против Израиля”

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в среду, что Иудея и Самария являются “главным полем битвы палестинских группировок против Израиля”, сообщает i24NEWS.



Террористические группировки ХАМАС и “Исламский джихад” уже давно пытаются укрепить свои позиции в Иудее и Самарии, и заявление Хаменеи может свидетельствовать о растущей поддержке этого со стороны Ирана.



Заявление Верховного лидера прозвучало на следующий день после его встречи с лидером “Исламского джихада” Зиадом Нахалой в Тегеране, во время которой он поздравил террористическую группировку с ее последней кампанией против Израиля.



“Бездействие врага (Израиля) сегодня показывает, что группировки сопротивления идут по правильному пути”, – сказал Хаменеи, добавив, что “сила и возможности группировок палестинского сопротивления и исламского джихада растут день ото дня”.



Хаменеи регулярно нападает на Израиль, который он называет “террористическим государством”. В мае 2021 года он призвал мусульманские страны продолжать борьбу против Израиля, который, по его словам, является не государством, а “террористическим гарнизоном” против палестинских арабов.

