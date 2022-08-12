



Хаменеи: "Исламский джихад" сорвал заговор сионистов"

Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ответил на письмо лидера "Исламского джихада" Зиада Нахала.



Как сообщает Iran Front Page, Хаменеи написал, что Иран продолжит поддерживать палестинцев.



"Вы доказали, что любая часть сопротивления способна победить врага унизительным способом", - написал он.



Хаменеи отметил, что "Исламский джихад" своим мужественным сопротивлением сорвал заговор сионистского режима".



Кроме этого, иранский лидер сказал, что движение также продемонстрировало "единство палестинцев с гнусным врагом, создав связь между борьбой в Газе и борьбой в Иудее и Самарии".