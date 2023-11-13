



ХАМАС готов освободить 80 заложников

Спустя 38 дней после того, как более 200 человек были взяты в заложники боевиками ХАМАСа и других группировок, базирующихся в Газе, Иерусалим, похоже, достиг потенциальной договоренности с ХАМАСом. По условиям соглашения, ХАМАС освободит около 80 заложников из Газы в обмен на палестинских женщин и подростков, удерживаемых Израилем.



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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил американскому телеканалу NBC News, что "может быть" достигнута потенциальная сделка по освобождению некоторых заложников. Однако он отказался разглашать подробности. "Я думаю, что чем меньше я буду говорить об этом, тем больше я увеличу шансы на то, что это произойдет", - сказал он в интервью.

